Новые очаги COVID-19 в Минской области: вирус бушует на предприятиях и в Слуцком кадетском училище 23.05.2020, 11:13

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Люди на заводах болеют целыми бригадами.

Читатели сообщают о новых очагах Covid-19 в Минской области. Заражение обнаружено в Слуцком кадетском училище, а также в Заславле, Молодечно и Копыльском районе, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"В Заславле распространяется эпидемия коронавируса. С каждым днем все чаще ездят скорые по городу. Позавчера после 20:00 ехала скорая во дворы где общежитие медработников и учителей, напротив школы №2. Медперсонал в противочумных костюмах, водитель в обычной одежде", - пишет читатель канала.

"Копыльский район, деревня Луговая. Мужчина 35-и лет, на самоизоляции. К нему приезжала скорая с проверкой самочувствия", - сообщает подписчик канала.

"В Молодечно родственники работают на мясокомбинате ООО "Велес-Мит". Почти половина каждой бригады болеет. Симптомы как простуда, у кого-то давление прыгает, а потом ставят диагноз пневмония. Передвижение между цехами запретили. Скоро работать будет некому. Это про корпус, который находится в городе", - пишет читатель канала .

"Молодечно, Минская область. Моя мама болеет коронавирусом. Мало того, что всем известно о том что тест делают "от одного до трех" дней, хотя тест моей маме сделали лишь за 7, так ее еще и выписали сегодня, с пневмонией на КТ и не полученным результатом второго теста. До того как лечь в больницу она около недели находилась дома, контактируя с жителями дома. В больнице ей заявили, что больше 14-ти дней больных коронавирусом не держат. Нам сделали тест вчера, естественно, результата еще нет. И сегодня мою маму выписали из больницы на изоляцию. Звоним с жалобами на горячую линию – ответа нет. Вот такая вот у нас медицина", - сообщает подписчик канала .

"Коронавирус обнаружен у многих учащихся Слуцкого кадетского училища, идут разбирательства, по предварительным данным заражение пошло от физрука данного заведения. Многие госпитализированы", - пишет читатель канала .

"Директор Слуцкого кадетского училища находится в больнице на лечении с подтвержденнные Covid-19", - сообщает подписчик канала.

"Привезли двоих детей с коронавирусом, оба чуть старше четырех лет из Несвижа к нам в больницу в Клецк", - пишет сотрудница больницы.

"Гатово, Минский район. В продуктовом магазине "Радужный" заболела заведующая, ходила на работу. Еще говорят с 1 мая болела. Магазин закрыт", - сообщает подписчик канала .

"В Воложине в школе №1 заболело несколько учителей" – пишет читательница канала.

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