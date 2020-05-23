Беларусь платит за российский газ дороже Германии: как так вышло? 3 23.05.2020, 11:53

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Выбить скидку белорусским властям никак не удается.

Сегодня Беларусь переплачивает миллионы долларов за российский газ по сравнению с европейскими потребителями. Поэтому Минск пытается выбить у Москвы скидку.

Почему так получилось и есть ли у белорусской стороны перспективы добиться своей цели? Naviny.by разбирались в ситуации.

Дороже, чем в Европе

В начале этого года на газовом рынке сложилась уникальная ситуация. Беларусь покупает российское топливо дороже, чем страны Западной Европы.

По данным Белстата, в первом квартале этого года Беларусь импортировала российский газ по средней цене в 130 долларов за тысячу кубометров. Импортная цена отличается от контрактной в 127 долларов за тысячу кубометров, потому что по факту пересчитывается с учетом теплотворной способности поставляемого топлива, пояснили Naviny.by в Министерстве энергетики Беларуси.

По данным Международного валютного фонда, входная цена российского газа на границе Германии в первом квартале этого года составила 112 долларов за тысячу кубометров. Это почти на 14% меньше, чем платит Беларусь.

Если бы Беларусь покупала топливо на условиях Германии, то за минусом расходов на логистику оно обошлось бы примерно в 100 долларов за тысячу кубометров, подсчитал вице-президент Центра социально-экономических исследований CASE Belarus (Варшава) Алесь Алехнович.

То есть Беларусь переплачивает за российский газ около 30 долларов за каждую тысячу кубометров, а с учетом закупленного объема (около 5,2 млрд кубометров за первый квартал этого года) дополнительные расходы составили более 150 млн долларов, или 1,1% от ВВП Беларуси.

Ситуация, когда Беларусь платит за российский газ больше, чем европейцы, сложилась впервые с 2000 года, отметил Алесь Алехнович. Он видит две причины такого положения дел.

Во-первых, уже долгое время наблюдается тенденция на снижение объемов российских энергосубсидий для белорусской экономики. С 19,3% ВВП Беларуси в 2006 году они снизились до 5,5% в 2019-м. Во-вторых, цены на газ на мировом рынке в этом году сильно упали.

«Сейчас сложилась очень необычная ситуация. Цены на газ в Европе находятся на рекордно низком уровне. Переизбыток газа на рынке связан с вводом новых мощностей по сжижению газа в США, замедлением потребления сжиженного природного газа в Китае, теплой зимой, которая привела к высокой степени заполненности газохранилищ. Теперь на это наложилось снижение спроса на электроэнергию из-за пандемии», — объяснил Naviny.by директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного агентства Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

20 мая спотовые цены на природный газ на голландском хабе TTF снизились с 80 до 50 долларов за тысячу кубометров по сравнению с концом марта. Средняя цена, по которой «Газпром» реализует газ в Европе, выше спотовых цен, так как ценообразование в долгосрочных контрактах более сложное, объяснил Дмитрий Маринченко. В частности, цена полностью или частично привязана, например, к нефтяным ценам.

Если еще в феврале «Газпром» ожидал, что средняя экспортная цена в этом году составит около 175-185 долларов за тысячу кубометров, то теперь скорректировал прогноз до 133 долларов за тысячу кубометров. То есть, если в начале года цена на российский газ казалась довольно выгодной для Беларуси, то теперь дела обстоят иначе.

Выбить скидку пока не получается

На фоне обвала цен на газ на европейском рынке Минск хочет выбить скидку у Москвы. Поскольку в цене российского газа для Беларуси 70% приходится на транзитную составляющую, то сбить цену пытаются через тарифную политику в ЕАЭС.

Тариф, применяемый «Газпромом» для белорусской стороны на транспортировку газа из Ямало-Ненецкого автономного округа до белорусской границы, составляет почти три доллара за тысячу кубометров на 100 километров, в то время как внутрироссийский тариф составляет порядка одного доллара, жаловался Лукашенко и нарекал на неравные условия хозяйствования.

В этом вопросы на уровне ЕАЭС Беларусь поддерживает Армения. Но пока Кремль не идет на уступки. На недавнем заседании Высшего Евразийского экономического совета Владимир Путин заявил, что ждет в ответ более тесной интеграции.

«Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕАЭС пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал. Это обычная, хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги, обычная мировая практика», — сказал российский президент.