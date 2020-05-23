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Чемпионка Беларуси по шахматам среди юниорок: Взрослые, спасите нас!

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  • 23.05.2020, 18:36
  • 1,769
Чемпионка Беларуси по шахматам среди юниорок: Взрослые, спасите нас!

Школьница Варвара Полякова записала видеообращение с требованием отменить экзамены во время эпидемии.

Ученица 9-го класса и чемпион Беларуси по шахматам среди юниорок Варвара Полякова записала видеообращение с требованием отменить экзамены во время эпидемии, передает телеграм-канал «Баста!».

«Я, ученица 9-го класса, поддерживаю петицию об отмене экзаменов в Республике Беларусь. Взрослые, спасите нас! Мы – ваше будущее», - говорит она.

«Министерство образования! Завершите этот учебный год. Аттестуйте учеников по трем четвертям. Отмените школьные экзамены для девятых и одиннадцатых классов. Перенесите сроки вступительной кампании.

Будьте людьми! Оторвитесь от своих отчетов, вернитесь в реальную жизнь. У нас тут сложно, зато вокруг живые люди. Пока живые», - говорится в петиции.

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