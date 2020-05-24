Фельдшер из Минска с COVID-19: Больно делать вдох, как огнем горит 24.05.2020, 9:23

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Белорусский медик ведет дневник болезни.

Фельдшер из Минска, заболевшая COVID-19, опубликовала на сайте pikabu.ru свой дневник с подробным описанием симптомов болезни.

«Работаю фельдшером в поликлинике города Минска. Контактов с ковидами была тьма, сдавала мазки, все отрицательно. Но! Судьба приподнесла мне подарок.

И так. 9 мая я сломала пятую плюсневую кость со смещением отломков. И так же основание пятой плюсневой кости. Была открытая репозиция отломков. Поставили две спицы. 15 мая выписали домой. Почти неделю я чувствовала себя хорошо. Не считая больной ноги

Но три дня назад я почувствовала себя не важно. Резко поднялась температура 38°С

Появилась сильная ломота в теле. Болела даже кожа. Сильнейший озноб. Вчера состояние было как и на первый день появления симптомов.

Сегодня день третий. Я думала умру. Температура не сбивается. Появился холодный липкий пот. Головная боль. Дичайшая слабость. Всю трясет. Стало тяжело дышать. Больно делать вдох, как огнем горит. В истерике позвонила в скорую...я готова уже лечь в больницу. И что вы думаете.....не забирают! Ковиды лечатся дома,ждать участкового врача. А это только в понедельник. Из рекомендаций пить ношпу ..у меня была истерика, накачали валерьянкой ..самостоятельно вчера начала прием антибиотиков, амоксициллин 500мг/3 р в д. Вроде легчает. Выпила снотворное и валерьянку. Надеюсь поспать хоть чуток.

Ах да, дома я не одна заболела. Мой молодой человек. Догоняет по всем симптомам. Буду вести дневник каждый день».