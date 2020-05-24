Новые очаги коронавируса вспыхнули по всей Беларуси

Новые очаги коронавируса вспыхнули по всей Беларуси1
- 24.05.2020, 9:39
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Как медики спасают людей в разных регионах страны.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал фотографии из новых очагов COVID-19, появившихся за последние сутки в Беларуси.
Минская область, Молодечно, улица Лебедевская, 12. Медики проверяют состояние зараженных.
Гродно, улица Тавлая, 50. Проверка состояния жителей, у которых подозревают заражение Covid-19.
Новые очаги коронавируса в Брестской области. Брест, улица Гвардейская, 12. Барановичи, улица Андреева, 4.
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