Новые очаги коронавируса вспыхнули по всей Беларуси 1 24.05.2020, 9:39

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Фото: «Радыё Свабода»

Как медики спасают людей в разных регионах страны.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал фотографии из новых очагов COVID-19, появившихся за последние сутки в Беларуси.

Минская область, Молодечно, улица Лебедевская, 12. Медики проверяют состояние зараженных.

Гродно, улица Тавлая, 50. Проверка состояния жителей, у которых подозревают заражение Covid-19.

Новые очаги коронавируса в Брестской области. Брест, улица Гвардейская, 12. Барановичи, улица Андреева, 4.

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