Диетологи объяснили, кому необходимо регулярно есть бананы 1 24.05.2020, 10:27

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Ценными веществами в них являются калий и магний.

Существует несколько видов бананов. Плоды зеленого типа содержат 88 ккал. желтые – 121 ккал. с легкостью утоляют чувство голода. Ценными веществами, содержащимися в банане, являются калий и магний. Они влияют на работу мозга и сосудистую систему, пишет lenta.ua.

Полезно употреблять примерно два плода в день. Незаменимы в сфере детского питания. В составе также имеются витамины К, РР и В. Очень питательны.

Польза для беременных

При беременности многие женщины сталкиваются с проблемами ЖКТ и запорами. С помощью бананов, в сочетании с другими фруктами, можно улучшить работу желудка. Невероятно, но при токсикозе плоды также полезны. Снимают рвотные позывы и придают бодрости. Нормализуют баланс жидкости и помогут справиться с отечностью.

Польза для мужчин

В работе половых органов бананы играют важную роль. Во-первых, повышают потенцию и количество спермы. Во-вторых, используются как афродизиак. Увеличивают влечение к противоположному полу. Мужчинам, которые подвергают свое тело усиленным тренировкам, необходимо употреблять хотя бы три банана в сутки. Они способны увеличивать мышечную массу.

Польза для женщин

Как уже отмечалось выше, бананы необходимы при беременности. Этот список можно еще дополнить некоторыми пунктами. В приготовлении масок для волос и лица используются плоды банана. Такие рецепты справляются с морщинами и выпадением волос. При ПМС фрукты снимают боль в животе и пояснице.

Бананы имеют ряд ограничений. Чтобы сохранить фигуру, не нужно ими злоупотреблять. При сахарном диабете, тромбофлебите бананы противопоказаны. Не следует давать малышам до года.