закрыть
24 мая 2020, воскресенье, 11:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Диетологи объяснили, кому необходимо регулярно есть бананы

1
  • 24.05.2020, 10:27
  • 6,123
Диетологи объяснили, кому необходимо регулярно есть бананы

Ценными веществами в них являются калий и магний.

Существует несколько видов бананов. Плоды зеленого типа содержат 88 ккал. желтые – 121 ккал. с легкостью утоляют чувство голода. Ценными веществами, содержащимися в банане, являются калий и магний. Они влияют на работу мозга и сосудистую систему, пишет lenta.ua.

Полезно употреблять примерно два плода в день. Незаменимы в сфере детского питания. В составе также имеются витамины К, РР и В. Очень питательны.

Польза для беременных

При беременности многие женщины сталкиваются с проблемами ЖКТ и запорами. С помощью бананов, в сочетании с другими фруктами, можно улучшить работу желудка. Невероятно, но при токсикозе плоды также полезны. Снимают рвотные позывы и придают бодрости. Нормализуют баланс жидкости и помогут справиться с отечностью.

Польза для мужчин

В работе половых органов бананы играют важную роль. Во-первых, повышают потенцию и количество спермы. Во-вторых, используются как афродизиак. Увеличивают влечение к противоположному полу. Мужчинам, которые подвергают свое тело усиленным тренировкам, необходимо употреблять хотя бы три банана в сутки. Они способны увеличивать мышечную массу.

Польза для женщин

Как уже отмечалось выше, бананы необходимы при беременности. Этот список можно еще дополнить некоторыми пунктами. В приготовлении масок для волос и лица используются плоды банана. Такие рецепты справляются с морщинами и выпадением волос. При ПМС фрукты снимают боль в животе и пояснице.

Бананы имеют ряд ограничений. Чтобы сохранить фигуру, не нужно ими злоупотреблять. При сахарном диабете, тромбофлебите бананы противопоказаны. Не следует давать малышам до года.


популярное за неделю

Мнение

Ковровые бомбардировки
Ковровые бомбардировки Ирина Халип
Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь
Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь Наталья Радина
Лукашенко переключил внимание со смертей людей на «выборы»
Лукашенко переключил внимание со смертей людей на «выборы» Павел Северинец
Чуланные фюреры
Чуланные фюреры Андрей Санников