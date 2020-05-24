Трамп и Эрдоган договорились о военном сотрудничестве в Ливии 24.05.2020, 12:57

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Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

Фото: Susan Walsh / AP

Президенты США и Турции провели переговоры на фоне поражений пророссийских сил в регионе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом сообщили в Управлении по связям администрации турецкого президента, передает «Анадолу».

Лидеры Турции и США обсудили двусторонние вопросы, ситуацию в Ливии и Сирии и региональные вопросы.

Лидеры договорились о поддержании политического и военного сотрудничества с целью установления мира и стабильности в регионе.

Эрдоган и Трамп подтвердили солидарность обеих стран в борьбе с эпидемией коронавируса нового типа.