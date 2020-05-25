Минский врач: Заболеваемость коронавирусом в Беларуси будет расти 15 25.05.2020, 7:36

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ФОТО: MINSKNEWS.BY

В группе риска находятся абсолютно все.

Об этом в интервью Charter97.org заявил врач-травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, сотрудник Республиканского научно-практический центра травматологии и ортопедии в Минске Андрей Пересада.

Медик и сам сейчас болеет COVID-19.

- Вам пришлось столкнуться с коронавирусной инфекцией и в качестве врача, и в качестве пациента…

- Да. Свои симптомы болезни я могу описать так: повысилась температура, пропало обоняние, появилась слабость, кашель, головная боль.

Каким образом я заразился — не знаю. Источником инфекции могли стать и пациенты на работе, и коллеги-медики — тут никогда не угадаешь. Сейчас чувствую себя более-менее сносно.

На основе личного опыта могу сказать, что пациентов в больницах находится очень много. Ставится огромное количество диагнозов «пневмония». Да, не у всех людей с таким диагнозом подтверждается короновирус. Но это — технический вопрос, связанный с тем, проводились ли в нужном количестве тесты на COVID-19. Есть также вопросы к самим тестам.

- Насколько велики риски для здоровья и жизни белорусских медиков во время эпидемии коронавируса?

- Во время эпидемии наши медики, как всегда, оказались в тяжелом положении.

Хочу отметить, что заболеть рискуют сейчас больше те, кто работает в обычных, не в «ковидных» стационарах. Дело в том, что в «ковидных» медучреждениях экипировка у персонала лучше, а также жестче подходы к защите.

В «нековидных» учреждениях, которые во время эпидемии переоборудовали под прием больных с коронавирусом, медики застрахованы слабо, средств индивидуальной защиты не всегда хватает.

У нас в РНПЦ травматологии и ортопедии коронавирусом болеют и врачи, и медсестры, и санитарки. Заболевших сейчас среди медиков нашего центра — несколько десятков.

- Что, на основании своего опыта, вы можете сказать о реальной смертности от COVID-19 в Беларуси?

- Мне лично приходилось сталкиваться со смертью пациентов. Хочу сказать, что да, в белорусских медучреждениях коронавирус не всегда признается официальной причиной смерти, даже при его действительном наличии.

Поэтому точных цифр смертности от COVID-19 в нашей стране никто не знает. Кроме официальных цифр, есть еще разные подсчеты. Так вот, на основании этих различных подсчетов, я могу назвать цифру минимум в 3 000 смертей от коронавируса в Беларуси.

- Кого инфекция поражает чаще всего?

- Белорусские медики находятся в особой группе риска — так всегда бывает при эпидемиях. А вообще, коронавирус не делает «предпочтений»: болеют все слои и группы общества.

Конечно, умирают в большей степени пожилые люди…

- Один из ваших коллег, витебский врач Владимир Мартов, заметил, что в Беларуси очень странный возраст умирающих от коронавируса и болеющих в тяжелой форме: это люди 1960–1973 годов рождения. Как вы это объясните?

- Это явление действительно наблюдается у нас — так же, как и в России. Там тоже отмечают тяжелую форму болезни у пациентов этой возрастной группы.

Думаю, объяснение этому надо искать по двум направлениям. Первое — это генетический фактор, вопрос особенностей генетики. Второе — это вопрос диагностики: а выявляют ли у всех заболевших старшей возрастной группы COVID-19?

Я думаю, что пока ответы на эти вопросы — повод для дальнейших и более глубоких исследований.

- Ваши прогнозы по дальнейшему развитию эпидемии в Беларуси?

- Будет дальнейший рост заболеваемости, который официально будет скрываться. На сегодняшний день нет объективных предпосылок для его снижения.

Любые массовые мероприятия – парад 9 мая, празднование Радуницы, Пасхи, все, что угодно – будут только повышать заболеваемость коронавирусом.