Новые очаги COVID-19 зафиксированы в Барановичах
- 25.05.2020, 21:45
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Последние данные.
Жители города и врачи сообщают адреса, по которым сегодня во второй половине дня приезжали скорые, передает телеграм-канал “Баста!”.
Приводим сообщения из писем:
"Скорая в противочумных костюмах приезжала по адресу улица Волоха, 12. Забрали в больницу с подозрением на пневмонию".
"На улице Садовой, 2 уже неделю мужчина с температурой, сегодня снова приезжала скорая, проверять состояние".
"По адресу улица Царюка, 4 молодой мужчина с температурой и симптомами Covid-19, приезжала бригада скорой помощи".
"Улица Крошинская, 11. Приезжали медики в спецзащите".
"Улица Домейко, 4. Женщина с высокой температурой и другими характерными симптомами, вызывали врачей."
"Барановичи, улица Волошина, 1В. Мальчик двух лет с высокой температурой. Приезжала скорая, забрали в больницу".
"Машина скорой помощи приезжала по адресу улица Ленина 26А".
"Поселок Мирный, улица Центральная, 9. Больной с температурой, кашлем".
"Улица Жукова, 10/8. Мужчина 24 года, болеет уже неделю, высокая температура".
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