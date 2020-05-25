Новые очаги COVID-19 зафиксированы в Барановичах 25.05.2020, 21:45

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иллюстрационное фото: Telegram-канал "Баста!"

Последние данные.

Жители города и врачи сообщают адреса, по которым сегодня во второй половине дня приезжали скорые, передает телеграм-канал “Баста!”.

Приводим сообщения из писем:

"Скорая в противочумных костюмах приезжала по адресу улица Волоха, 12. Забрали в больницу с подозрением на пневмонию".

"На улице Садовой, 2 уже неделю мужчина с температурой, сегодня снова приезжала скорая, проверять состояние".

"По адресу улица Царюка, 4 молодой мужчина с температурой и симптомами Covid-19, приезжала бригада скорой помощи".

"Улица Крошинская, 11. Приезжали медики в спецзащите".

"Улица Домейко, 4. Женщина с высокой температурой и другими характерными симптомами, вызывали врачей."

"Барановичи, улица Волошина, 1В. Мальчик двух лет с высокой температурой. Приезжала скорая, забрали в больницу".

"Машина скорой помощи приезжала по адресу улица Ленина 26А".

"Поселок Мирный, улица Центральная, 9. Больной с температурой, кашлем".

"Улица Жукова, 10/8. Мужчина 24 года, болеет уже неделю, высокая температура".

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