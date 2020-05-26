Врач из Орши: Большинство наших слегло от COVID-19, а доплаты все еще не начислены 2 26.05.2020, 9:33

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Медик рассказалa, как на самом деле выглядит ситуация с распространением инфекции в городе.

Все больше медиков, не получивших доплаты за работу с коронавирусными пациентами, решают выяснять конфликт не с администрацией больниц, а через aМинск. В администрацию Лукашенко обратились работники больницы имени Семашко в Орше. Персонал больницы пожаловался «Белсату» на неуплату обещанной премии и рассказал, как действительно выглядит ситуация с распространением инфекции в городе.

Людмила (имя изменено по просьбе собеседника) работает в единственной на всю Оршу больнице – больнице имени Семашко. По словам женщины, больница получила индивидуальные средства защиты только в середине апреля. Вначале не было даже масок. Из-за отсутствия защиты от инфекции сейчас у большинства медперсонала коронавирус:

«Большинство заболело. Почти все полегли — целиком реанимация № 1, терапия, гинекология, кардиология, травматология. Многие в больнице сейчас. Начали болеть в приемном покое. Не знаю, как мы держимся еще. На помощь, у нас говорят, приезжают врачи из Юрцево [городок в 20 км от Орши. – ред.]».

Больница состоит из двух зданий. Пятиэтажка, грязная зона, – полностью отдана под коронавирусных больных и свободными остались единичные кровати. В десятиэтажном корпусе, который считается чистой зоной, много инфицированных пациентов и медиков, хотя официально это отрицают, говорит Людмила. Руководство больницы отказало работникам в тестах на COVID-19, так как, мол, на это нет денег, как и на премии:

«Жалобы в администрацию Лукашенко писали все: и кардиология, и реанимация, и приемное отделение. Ответа не получили. Подняли шум. Кому-то сделали перерасчет, посчитали минуты, дали копейки – кому 19 рублей, кому 80, кто 250 получил, но о больших доплатах никто не слышал».

Похожая ситуация с COVID-19 и в городке Барань, откуда в Оршу везут больных, добавляет сотрудница оршанской больницы. Места для всех не хватает, поэтому местные власти приказали отдать под коронавирус уже нерабочую больницу льнокомбината:

«Открыли два этажа, где была кардиология. Теперь и там грязная зона. Да она повсюду. Как может быть иначе, когда люди приходят в приемный покой даже без масок. Не верят в эпидемию. Они не переживают ни за себя, ни тем более за нас».

Людмила рассказала и о медсестре из кабинета компьютерной томографии Ольге Г, которая заразилась на работе коронавирусом и заразила всю семью. Мать Ольги умерла.

Заведующий больницы имени Семашко Владислав Акулович прокомментировал ситуацию с количеством больных подчиненных и премиями неоднозначно:

«Всем платят по законодательству. Среди медицинских работников нет ни одного, кто встречался с COVID-19. Есть заболевшие медики, но это не массово. Всем все объяснили насчет доплат. Если кто-то не понимает, назовите фамилию, мы вызовем и объясним».

Последние официальные данные о распространении COVID-19 в Орше и районе Минздрав подавал 24 апреля. Тогда, по подсчетам ведомства, в районе обнаружили 82 инфицированных.