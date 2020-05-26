Загадочная детская болезнь, связанная с коронавирусом, проявилась и у взрослых 26.05.2020, 9:47

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У взрослых пациентов заболевание протекает еще тяжелее, чем у детей.

В течение месяца медики констатируют распространение загадочной болезни у детей, схожей с болезнью Кавасаки и синдромом токсического шока. Предполагается, что заболевание связано с коронавирусом. Его обнаружили у детей в в США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии. Теперь признаки заболевания обнаружили и у взрослых, сообщает Washington Post (перевод - ufatime.ru).

Болезнь, получившую название мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C), выявили у двух взрослых – 20-летнего пациента из Сан-Диего и 25-летнего из Нью-Йорка.

У взрослых заболевание протекает еще тяжелее, чем у детей. Среди основных симптомов заболевания – высокая температура, симптомы гриппа (головная боль, озноб, усталость, изнеможение, боль в горле и кашель), общее недомогание, диарея, сыпь, похожая на солнечные ожоги, головокружение или обмороки, затрудненное дыхание спутанность сознания, покраснение губ, языка и глаз.