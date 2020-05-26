Склады трещат, промышленность работает вхолостую 11 26.05.2020, 9:51

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Есть ли для белорусской экономики выход из замкнутого круга?

Несмотря на оптимистичные заявления чиновников, запасы готовой продукции в промышленности растут и в пересчете на деньги, и в относительном выражении, пишут banki24.by.

Есть ли выход из замкнутого круга?

По состоянию на 1 мая 2020 года складские запасы в промышленности достигли 5,6 млрд BYN.

По сравнению с той же датой в 2019-м размер запасов увеличился на 11,4%. Объем запасов по отношению к месячному объему выпуска составил 79,1% (против 65,2% годом ранее).

Если сравнивать с прошлыми 1 мая, то это худшее соотношение запасов и производства за 5 лет. Ухудшение ситуации со складскими запасами отмечалось на всех территориях страны.

Так, в Минске запасы готовой продукции достигли 1,193 млрд BYN, или 101% от месячного выпуска (против 95% годом ранее).

В областях расстановка со складскими запасами была следующей: Брестская — 652,9 млн BYN (79,1% выпуска против 77,6%), Витебская — 544 млн BYN (56,9% против 42,4%), Гомельская — 587,7 млн BYN (41,8% против 40,9%), Гродненская — 779,2 млн BYN (91,8% против 70,6%), Минская — 1,391 млрд BYN (112,2% против 78%), Могилевская — 452,8 млн BYN (72,7% против 72,4%).

Среди отраслей промышленности самый высокий удельный уровень запасов наблюдался в легпроме — в 4 раза выше, чем месячный выпуск продукции. Это значит, что предприятия легпрома в теории можно останавливать на треть года и заниматься только распродажей накопленных запасов.

В пересчете на деньги складские запасы в легпроме составили 745,9 млн BYN. По сравнению с прошлым годом уровень запасов значительно вырос — на 1 мая 2019-го он был равен 3,3 месяца.

Крупнейшие запасы в денежном выражении концентрировали пищепром (1,196 млрд BYN), машиностроение (1,072 млрд BYN).

Уровень запасов в пищепроме составил 67,4% от месячного выпуска, в машиностроении — 211,8%. В пищепроме большой удельный уровень запасов отмечался по сахару — в 27 раз выше месячного выпуска, или 265,4 тыс. тонн. Это связано с выраженной сезонностью переработки сахарной свеклы в Беларуси.

Летом запасы сахарников значительно уменьшатся. В легпроме фиксировались крупные запасы шерстяных тканей (в 5,2 раза выше месячного выпуска), льняных тканей (в 4 раза выше), трикотажных изделий (в 4,4 раза), верхней одежды (в 4,3 раза), чулочно-носочных изделий (в 4,6 раза), кожи (в 5,3 раза), сумок (в 5,5 раза), обуви (в 9,1 раза). В машиностроении уровень запасов карьерных самосвалов в 7,2 раза превысил месячный выпуск этой продукции, подшипников — в 3,5 раза, уборочных машин — в 2,3 раза, экскаваторов и погрузчиков — в 4,7 раза.

На 1 мая нераспроданные запасы ювелирных изделий составили 20,4 млн BYN, что в 3,1 раза больше месячного выпуска, запасы мебели — 145,2 млн BYN (115,5% от месячного выпуска).