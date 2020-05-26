В Украине заочно арестовали экс-министра обороны 2 26.05.2020, 16:18

1,198

Павел Лебедев

Фото: УНИАН

Решение суда предоставляет право стороне обвинения начать в отношении него процедуру экстрадиции.

Печерский районный суд Киева заочно взял под стражу бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора, пишет unian.net.

Соответствующее решение было принято 25 мая по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля по 20 февраля 2014 года в центральной части Киева.

"Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего министра обороны Украины процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в этом уголовном производстве расследуются обстоятельства организации бывшим президентом Украины Виктором Януковичем превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, превышения власти рядом бывших высокопоставленных должностных лиц с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, в том числе, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства (нанесение телесных повреждений, связанных с применением работниками правоохранительных органов огнестрельного оружия) участников массовых акций протеста в центральной части г. Киева и террористическому акту.