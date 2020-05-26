Обиженный диктатор снимет полигон Владимир Халип

26.05.2020, 16:28

1,975

Владимир Халип

Отчего ему так не везет?

На стратегическом объекте «Один окоп» снова скандал. Мрачный, гнетущий. Повздорили двое – ефрейтор, возомнивший себя полковником, и рядовой необученный в трофейных штанах с лампасами. Причина все та же – в одном окопе двоим не ужиться. А повод для стычки найти не трудно. Кто-то пожадничал, махоркой не поделился. Ответ последовал адекватный: свои портянки на моем ветру сушить не будешь! Обычная история почти забытых советских коммуналок.

А начиналось все так буднично и вроде бы привычно. Решили давние друзья и будто бы союзники в картишки перекинуться. Игра в кругах определенных всем давно известная – в тридцать одно. Кремлевское очко. Схватились круто. Больше года длилась угрюмая возня. А когда исход уже почти был виден, и дело близилось к банкету, хитроумный полковник достал из рукава припрятанную карту. Ту самую, тридцать первую. Да еще нахально заявил: все вокруг теперь достанется ему, включая один окоп и штаны с лампасами.

И вот обиженный коварным партнером защитник этого окопа уже четко печатает шаг по бетонным плитам Мачулищ. Шествуют рядом хмурые мужики в камуфляже. На почтительном расстоянии охрана тщательно прослеживает небо – не зависает ли где-то под облаками подосланный неприятелем дрон. Топорщатся на площадке ракеты. Системы залпового огня ждут команды. Обстановка тревожная, почти фронтовая. Похоже, в срочном порядке готовится «наш ответ Чемберлену».

А в стране бардак. Кризис и упадок. Рухнула любимая правителем нефтянка. Экспорт в долгосрочной прострации. Денег нет. И коронавирус все никак не приблизится к тому самому пику, который сгоряча был обещан еще в конце апреля. Но местные стратеги на повседневные дела отвлекаться не спешат. Тем более, когда весна берет свое и, естественно, уже «кругом враги». В такой сложной обстановке следует сосредоточиться на самом главном.

А потому путь один – в ангар. Именно там вот это главное. Ракета радиуса действия 300 километров. Пока еще китайская. Сопровождающая правителя команда обещает уже к сентябрю собрать такую же свою. Темп можно одобрить. Но прежде всего соратники почувствовать должны ответственность момента. «Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник, мало того что не согласился с нами ракету сделать, а еще и полигон не предоставляет… Слушайте, это вопрос».

Отчего ему так не везет? За что ни возьмется – все заканчивается крахом. Полный облом идет за ним по пятам. Как он лебезил перед Кремлем, клялся в вечной преданности, убеждая российских чиновников, что западная наша граница для них не чужая. Уверял, что белорусы готовы со связками гранат бросаться под танки, только не пропустить бы врага на Москву. Но пламенная легенда про один окоп на двоих закончилась конфузно – не пустили с его китайской ракетой на российский полигон. И вот как теперь жить? Если к тому же постоянно мерещатся какие-то неопознанные враги в непроходимых болотах и темных лесах, о чем он не преминул поведать во время визита на закрытый объект.

Лесисто-болотистое пространство – это вообще какая-то жуть. Оно коварно и опасно. Особенно весной. И при полной луне. Всякая нечисть, включая мобильные формирования пока еще неопознанного противника, концентрируется именно там. И единственное средство борьбы с такой опасностью – ракета, радиус действия которой все те же 300 километров. И притом не китайская, а своя.

В нескольких словах, сказанных будто вскользь, воинственный стратег воссоздал впечатляющую панораму грядущей войны. Откуда злобные враги возьмутся, он пока не уточнял. Но появятся непременно. Вот как только кончится коронавирусный карантин, так они все встряхнутся и поползут к нашим границам. И сосредоточатся, естественно, «в лесисто-болотистой местности». Там их и накроют наши «Полонезы». А «Буки» с компонентами местного производства дадут отпор их самолетам, если те попытаются сбрасывать потенциальным окруженцам боеприпасы, продовольствие и прочие припасы.

Просто дух захватывает от этой ошеломительной картины. «Как бы ни было дорого – а это очень дорого, особенно в это время… Тем не менее, приходится тратиться на оборону». Да о чем тут говорить! Кто бы стал скупердяйничать, если над страной нависает такая страшная угроза.

Потрясенные подчиненные не возражали и не пытались что-то уточнять. Только повторяли смущенно: «Так точно!» И какие тут могут быть возражения? Поднажмут. Постараются. И уже к сентябрю будет такая ракета. В копеечку обойдется затея? Да начхать. Страна богатая. А не найдем нужной суммы – займем у соседей. Опыт за двадцать шесть лет накоплен немалый. И техника «развода на бабки» доведена до совершенства.

Вот надо было рассчитаться по российскому долгу в 221,6 миллиона долларов и здешние умельцы взяли у той же России еще 222,7 миллиона зеленых. С предыдущим долгом рассчитались. И еще миллион с хвостиком остался в запасе. Уже к 1 апреля госдолг Беларуси достиг отметки в 53,7 миллиарда рублей. По сравнению с началом года этот скромный должок вырос на 20 процентов. Лихо и резво живет неугомонный режим.

Но кто же посмеет остановить разгулявшегося не в меру стратега, если там, в Мачулищах, оставив автограф на какой-то дорогущей железяке, он так трогательно и вдохновенно сформулировал смысл и цель всех этих безудержных расходов. «Очень хочется на трехсоткилометровом «Полонезе» расписаться!»

А теперь вот еще намечается вояж с любимой игрушкой в далекие страны. Вместо несговорчивой России полигон для испытания этого «Полонеза» вроде бы могут предоставить Китай, Казахстан, Узбекистан и даже Саудовская Аравия. Можно только догадываться, во что обойдется реализация голубой мечты воинственного переростка. А впрочем, это пустяк. Режим в своих амбициозных замыслах не оригинален. Есть у него на этой планете еще более расторопные братья по разуму.

Почти синхронно с историческим визитом в Мачулищи в информационном пространстве вдруг возник незабвенный Ким Чен Ын, которого многие уже посчитали почившим. Он в срочном порядке созвал большое совещание с военными для обсуждения той же проблемы, которая в этот момент так волновала здешнего стратега. Только у далекого единомышленника все было намного круче. Вождь и учитель обсуждал с подчиненными программу по укреплению ядерного потенциала страны.

Ничего странного в таком совпадении нет. Все диктаторы одинаковы. А тем более жестоко обиженные.

Владимир Халип, cпециально для Charter97.org