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С 1 июля Турция возобновляет авиасообщение с Беларусью

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  • 27.05.2020, 22:37
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С 1 июля Турция возобновляет авиасообщение с Беларусью

Про условия, на которых туристы смогут приезжать в страну, пока никакой информации нет.

Об открытии авиасообщения с 70 странами заявил МИД Турции. Пускать туристов в страну Турция будет постепенно. С 10 июня откроются рейсы в Болгарию, Бахрейн, Катар и Грецию, передает kp.by.

С 1 июля Турция возобновит авиасообщение с другими странами, в числе которых есть Украина и Беларусь. В последнюю очередь - с 1 сентября - станут доступны рейсы из США.

Насчет противоэпидемических требований к туристам власти страны пока не высказывались. Однако местные СМИ сообщали, что отели в Турции будут работать по-новому, с учетом правил гигиены во время пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в июне «Белавиа» откроет чартерные рейсы в Албанию и Черногорию. Тестов на коронавирус от туристов в этих странах требовать не будут.


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