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Белорусу, который обвинял Лукашенко в смерти матери от COVID-19, отказали в возбуждении дела

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  • 28.05.2020, 18:29
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Белорусу, который обвинял Лукашенко в смерти матери от COVID-19, отказали в возбуждении дела
Александр Матвеев

Мужчина обратился в милицию с просьбой привлечь диктатора за то, что он «не смог уберечь белорусов от опасной инфекции».

Александру Матвееву, сыну 68-летней жительницы Полоцка, которая 2 апреля умерла в Витебске от пневмонии с коронавирусом, отказано в возбуждении уголовного дела. Напомним, мужчина обратился в милицию с просьбой привлечь президента Александра Лукашенко за то, что он «не смог уберечь белорусов от опасной инфекции».

Официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова сообщила tut.by:

— Сообщение, поступившие от гражданина, рассмотрено. Ему дан ответ на указанный адрес во Франции, где он живет.

Александр Матвеев сообщил, что это письмо он еще не получил:

— Ответ мне пока еще не пришел. Но об отказе в возбуждении уголовного дела я уже знаю из общения в мессенджере с сотрудниками полоцкой милиции.

Напомним, Лидия Матвеева, 68-летняя жительница Полоцка, умерла 2 апреля в Витебской областной клинической больнице. У нее была вирусная пневмония и подтвержденный коронавирус. Сын женщины Александр Матвеев уверен, что она заразилась в больнице, куда поступила с другим заболеванием — доброкачественной опухолью позвоночника.

Мужчина написал заявление в Полоцкий РОВД — с требованием возбудить уголовное дело в отношении президента. Ранее в интервью Александр Матвеев пояснил, что правитель, по его мнению, «не смог уберечь белорусов от опасной инфекции — и от нее умерла моя мать».


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