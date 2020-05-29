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Украина открыла границы с Молдовой и странами ЕС

  • 29.05.2020, 9:44
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Украина открыла границы с Молдовой и странами ЕС
Фото: publika.md

Но не с Беларусью.

Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой в полночь в пятницу, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко «Украинской правде».

В Украине открываются 66 пунктов пропуска, временно закрытыми продолжают быть 56.

— Полноценно все 66 направлений смогут функционировать только тогда, когда смежные стороны откроют пункты пропуска со своей стороны, — отметил Демченко.

Все открытые пункты пропуска расположены на границе с Молдовой и странами ЕС.

Демченко напомнил, что решение об открытии не касается пунктов пропуска на границе Украины с Россией и Беларусью, они, как прежде, останутся закрытыми.


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