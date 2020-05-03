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Змея с вырванным жалом

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  • Виталий Портников «Радіо Свобода»
  • 3.05.2020, 13:09
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Змея с вырванным жалом
Виталий Портников
Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

У Кремля появились большие проблемы.

Немецкая деловая газета Handelsblatt утверждает, что Федеральное агентство по сетям отклонит заявку компании Nord Stream 2 AG на вывод «Северного потока-2» из действия норм газовой директивы Европейского союза.

В агентстве не согласились с логикой компании, руководители которой утверждают, что понятия «завершение строительства» – ведь «Северный поток-2» до сих пор не достроен – не нужно интерпретировать в техническом смысле, а нужно обращать внимание на время инвестирования в проект. Но это странный аргумент – ведь если строительство не является завершенным, так это и означает, что оно не является завершенным. А не подчиняться требованиям газовой директивы Европейского союза могут только те трубопроводы, которые достроены до 23 мая 2019 года. Строительство «Северного потока-2» тогда еще продолжалось. Кремль был готов вкладывать в эти трубопроводы миллиарды долларов, их самым высокопоставленным лоббистом был сам Путин

Стоит напомнить читателю, в чем смысл газовой директивы ЕС и почему она столь важна для Украины. Смысл этой директивы в том, что газопроводы на территории Европейского союза должны принадлежать независимым компаниям, а не поставщикам сырья – следовательно, «Газпром» лишается возможности владеть «Северным потоком-2». И к тому же каждый такой газопровод должен предоставлять равный доступ разным поставщикам – итак, «Газпром» не сможет загрузить его на полную мощность. И необходимость в газовом транзите через Украину – причем в достаточно объемном газовом транзите – сохранится и после окончания строительства «Северного потока-2».

Однако главной задачей строителей альтернативных маршрутов – и это задача в свое время говорили и президент России Владимир Путин и руководители «Газпрома» – было добиться полного прекращения транзита российского газа по украинской газотранспортной системе. Кремль был готов вкладывать в эти трубопроводы миллиарды долларов, их самым высокопоставленным лоббистом был сам Путин, который отправлялся с визитом к столицам стран-участниц проектов и убеждал их руководителей не отказываться от транзита российского газа, предлагал выгодные условия. А почему? Позиция Дании имела решающее значение. «Северный поток-2» попал в ловушку европейской газовой директивы

Не только потому, что украинский бюджет в случае окончательного прекращения транзита лишался огромных сумм гарантированных доходов. Но еще и потому, что в случае более широкого военного противостояния с Украиной экономические риски для России было бы минимизировано, российский газ беспрепятственно продолжил бы поступать по альтернативным маршрутам. И в такой ситуации в Кремле могли бы без особого ущерба для «Газпрома» планировать атаку не только на Донецк и Симферополь, которые сейчас оккупированы в результате вооруженной агрессии России, но и на Днепр и на Киев, и на Львов.

Вот почему остановка строительства «Северного потока-2» стала для Украины не столько вопросом экономической прибыли, сколько в буквальном смысле слова вопросом выживания. Вот почему каждое новое разрешение на продолжение строительства превращалось в настоящую битву. И в этом смысле позиция правительства Дании, которая на долгое время приостановила строительство «Северного потока-2», имела решающее значение. «Северный поток-2» попал в ловушку европейской газовой директивы и фактически лишился того смысла, ради которого все и начиналось. Санкции США против антиукраинской мечты Путина

А там и американские санкции объявили санкции, которые фактически остановили строительство. После объявления этих санкций в «Газпроме» утверждали, что достроят «Северный поток-2» самостоятельно, без участия западных компаний. А на самом деле?

А на самом деле мы продолжаем следить за удивительным путешествием российского корабля-трубоукладчика «Академик Черский». Именно это судно после отказа западных компаний от участия в достройке трубопровода отправилось к месту строительства и руководители «Газпрома» убеждали, что оно способно успешно завершить проект. Но несколько дней назад «Академик Черский» изменил маршрут и отправился в обратном направлении.

Возможно, потому, что это судно на самом деле не может быть использовано для достройки «Северного потока-2». Или потому, что в Кремле решили, что после попадания проекта под нормы газовой директивы Евросоюза и на фоне драматического снижения цен на нефть – а значит, и на газ – нет никакого смысла тратить деньги на совершения крупной антиукраинской мечты Владимира Путина?

Европейская газовая директива превращает «Северный поток-2» из гюрзы с ядовитым жалом на невинного ужа, а американские санкции ставят под сомнение саму возможность выживания кремлевской змеи в холодных водах Балтийского моря.

Виталий Портников «Радіо Свобода»


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