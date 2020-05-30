Официальное заявление кандидата протеста 19 Светлана Тихановская

30.05.2020, 8:33

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Фото: «Наша Ніва»

Светлана Тихановская потребовала немедленно освободить руководителя ее инициативной группы.

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской после милицейской провокации задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.

В связи с этим Светлана Тихановская выступила с официальным заявлением.

Видео и текст заявления опбликовал Youtube-канал блогера MozgON:

«Я, Светлана Георгиевна Тихановская – претендент в кандидаты на должность президента Республики Беларусь, зарегистрированная в установленном законодательством порядке центральной избирательной комиссией РБ, официально заявляю:

29 мая 2020 года в городе Гродно во время проведения пикета в мою поддержку для выдвижения в кандидаты в Президенты РБ была совершена «грязная» провокация в отношении Сергея Леонидовича Тихановского - руководителя штаба моей инициативной группы. Он был задержан.

Судя по видео имеет место провокация.

Я ответственно заявляю, что пикет носил ЗАКОННЫЙ и МИРНЫЙ характер.

В связи с этим, я требую немедленно освободить руководителя моей инициативной группы, иначе я буду это расценивать как нарушение моих конституционных прав и давление на претендента в кандидаты на должность президента РБ.

Соответствующие заявления будут поданы в ЦИК и в МВД РБ.

Свободу Сергею Тихановскому!».