Стало известно, где находится Сергей Тихоновский

Стало известно, где находится Сергей Тихоновский3
- 30.05.2020, 10:26
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Установлено также местонахождение задержанного вместе с народным блогером а штаба Светланы Тихановской.
Как стало известно «Радыё Свабода», народный блогер Сергей Тихановский в настоящее время содержится в изоляторе временного содержания Октябрьского РОВД в Гродно.
Дмитрий Фурманов, координатор штаба Светланы Тихановской в Гродненской области, также задержан и находится в том же изоляторе.
29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской после спланированной милицейской провокации задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.