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Стало известно, где находится Сергей Тихоновский

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  • 30.05.2020, 10:26
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Стало известно, где находится Сергей Тихоновский
Фото: «Наша Ніва»

Установлено также местонахождение задержанного вместе с народным блогером а штаба Светланы Тихановской.

Как стало известно «Радыё Свабода», народный блогер Сергей Тихановский в настоящее время содержится в изоляторе временного содержания Октябрьского РОВД в Гродно.

Дмитрий Фурманов, координатор штаба Светланы Тихановской в Гродненской области, также задержан и находится в том же изоляторе.

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской после спланированной милицейской провокации задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.


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