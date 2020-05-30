Стены рухнут и таракана мы сметем!11
- 30.05.2020, 17:22
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Эта песня cейчас должна звучать из каждого утюга.
Известная песня, ставшая в свое время гимном каталонского сопротивления и польской "Солидарности". Сегодня ее белорусский вариант звучит на каждом пикете в поддержку Сергея и Светланы Тихановских, пишет Telegram-канал "Баста!".
Учим слова и поем вместе. Эта песня должна сейчас звучать из каждого утюга!
Однажды дед говорил мне,
Когда светало вдали,
Мы с ним у дверей стояли,
И телеги мимо ползли.
Видишь ли эти стены?
За ними мы все живем,
И если их не разрушим,
То заживо здесь сгнием.
Припев:
Давай разрушим эту тюрьму
Здесь этих стен стоять не должно
Так пусть они рухнут, рухнут, рухнут
Обветшавшие давно.
И если ты надавишь плечом
И если мы надавим вдвоем
То стены рухнут, рухнут, рухнут
И свободно мы вздохнем
Руки мои в морщинах,
С тех пор прошло много лет,
И сил все меньше и меньше,
А стенам износу нет.
Я знаю, они гнилые,
Но сложно их одолеть,
Когда не хватает силы.
И я прошу тебя спеть:
Припев
Деда давно не слышно,
Злой ветер его унес,
Но мы с ним стоим все там же,
Под тот же грохот колес,
И когда кто-то проходит мимо,
Я стараюсь погромче петь,
Ту песню, которую спел он,
Прежде, чем умереть.
Припев
Нам старики объяcняют,
Что стенам вечно стоять.
Что нам ничего не поделать
И надо терпеть и молчать
Эта история длится
Тяжелых 26 лет.
И чтобы поставить в ней точку
Есть только один ответ.
И если ты надавишь плечом
И если мы надавим вдвоем
То стены рухнут, рухнут, рухнут
И таракана мы сметем!
29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.
Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку.
Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 30 и 31 мая смотрите здесь.
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