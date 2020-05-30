Стены рухнут и таракана мы сметем! 11 30.05.2020, 17:22

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Эта песня cейчас должна звучать из каждого утюга.

Известная песня, ставшая в свое время гимном каталонского сопротивления и польской "Солидарности". Сегодня ее белорусский вариант звучит на каждом пикете в поддержку Сергея и Светланы Тихановских, пишет Telegram-канал "Баста!".

Учим слова и поем вместе. Эта песня должна сейчас звучать из каждого утюга!

Однажды дед говорил мне,

Когда светало вдали,

Мы с ним у дверей стояли,

И телеги мимо ползли.

Видишь ли эти стены?

За ними мы все живем,

И если их не разрушим,

То заживо здесь сгнием.

Припев:

Давай разрушим эту тюрьму

Здесь этих стен стоять не должно

Так пусть они рухнут, рухнут, рухнут

Обветшавшие давно.

И если ты надавишь плечом

И если мы надавим вдвоем

То стены рухнут, рухнут, рухнут

И свободно мы вздохнем

Руки мои в морщинах,

С тех пор прошло много лет,

И сил все меньше и меньше,

А стенам износу нет.

Я знаю, они гнилые,

Но сложно их одолеть,

Когда не хватает силы.

И я прошу тебя спеть:

Припев

Деда давно не слышно,

Злой ветер его унес,

Но мы с ним стоим все там же,

Под тот же грохот колес,

И когда кто-то проходит мимо,

Я стараюсь погромче петь,

Ту песню, которую спел он,

Прежде, чем умереть.

Припев

Нам старики объяcняют,

Что стенам вечно стоять.

Что нам ничего не поделать

И надо терпеть и молчать

Эта история длится

Тяжелых 26 лет.

И чтобы поставить в ней точку

Есть только один ответ.

И если ты надавишь плечом

И если мы надавим вдвоем

То стены рухнут, рухнут, рухнут

И таракана мы сметем!

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.

Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку.

Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 30 и 31 мая смотрите здесь.

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