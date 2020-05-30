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Названы самые безопасные пляжи для отдыха после эпидемии

  • 30.05.2020, 20:29
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Названы самые безопасные пляжи для отдыха после эпидемии

В рейтинг попали пляжи соседних с Беларусью стран.

Рейтинг составила Организация лучших туристических направлений Европы European Best Destinations (EBD), пишет «Новая газета Балтия».

Первые три места в списке занимают город Превеза в Греции, Компорта в Португалии и полуостров Хель в Польше. Юрмала занимает восьмое место, а на девятом расположилась литовская Нида.

Пляжи выбирались по нескольким критериям — низкий уровень заболеваемости коронавирусом в стране, размер пляжей и количество квадратных метров на одного человека.


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