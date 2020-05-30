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«За жену простого парня из Гомеля готовы подписаться тысячи белорусов»

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  • 30.05.2020, 21:40
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«За жену простого парня из Гомеля готовы подписаться тысячи белорусов»
Фото: «Наша Ніва»

Этого и испугался Лукашенко.

Видеоблогер и активист "Европейской Беларуси" Андрей Войнич призвал прийти 31 мая на легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских, пишет пресс-служба гражданской кампании.

"Я считаю, что завтра нам всем нужно быть на улицах и площадях. Диктатор рассчитывал, что после ареста Сергея Тихановского все вернется "на круги своя", - сказал Андрей Войнич. - Но такого уже никогда не будет. За жену простого парня из Гомеля готовы подписаться десятки тысяч белорусов, а за убийцу из Шклова – нет. Этого и испугался Лукашенко.

Нужно поддержать Сергея Тихановского. Он ездил по стране и помогал людям, рассказывал об их проблемах. Сейчас он за решеткой, ему нужна наша помощь, наша солидарность.

Прийти нужно, чтобы показать, что нас много, что мы не боимся и не будем молчать.

Прийти нужно, чтобы поддержать жену Сергея, как кандидата в президенты", - заявил Андрей Войнич.

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.

Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку.

Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 30 и 31 мая смотрите здесь.

Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.


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