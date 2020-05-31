«Увидели в интернете объявление и бегом сюда»: как Пинск стоял в очереди за свободой 3 31.05.2020, 9:06

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Люди по 2 часа стояли под дождем, чтобы подписаться за Тихановских.

В Пинске начался сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской. Сбор подписей проходил возле супермаркета «АЛМИ», расположенного по улице Центральной, пишет 1reg.by.

Инициативная группа, в составе двух человек работала не покладая рук. Длинная очередь желающих поставить подпись выстроилась вдоль супермаркета, невзирая на промозглый дождь и сильный ветер. Кто эти люди? Какая у них мотивация? Мы попытались узнать.

– Что изменится, если к власти придет другой человек? – спросила я у пожилой пары.

– Считаем, что будет лучше, если придет новый человек. Все надоело. 26 лет одно и то же. Он такой же пенсионер, как и я. Ему столько лет, как и мне. Пора и ему на пенсию. Я всю жизнь отработала в средствах массовой информации. Стаж 45 лет, а пенсия 350 рублей. У меня высшее образование. Достала такая жизнь.

Я была за границей, в Европе и посмотрела, как там люди живут. Мы тоже хотим так жить! Мы увидели в интернете объявление и бегом сюда, – высказалась Нина Васильевна.

– Везде несправедливость. В судах – обман. Низкие пенсии. Нищая медицина. Мне должны были сделать протезирование коленного сустава, но так и не позвонили. Год на очереди стоял. Теперь вынужден принимать обезболивающие лекарства, которые вредны для желудка, – сказал Петр Петрович. – Если будут собирать подписи за Бабарику – тоже приду. Обязательно.

– Расскажите, чем вы занимаетесь и что вас привело сюда?

– Вернулся из Европы на родину. Сейчас открыл ИП. Работаю в разных сферах. А привело? Должна произойти смена власти. И в тоже время сохранить суверенитет государства. Беларусь должна двигаться в европейском направлении развития с девизом: «Богатый и здоровый народ!» – так должны жить люди в центре Европы. Прекратить отток людей, которые массово уезжают и не оставляют никакой перспективы для нашего государства. Беларусь красивая страна, имеет уникальную природу.

Я вернулся принципиально, чтобы что-то здесь изменить на своем уровне. Назад дороги нет, – заметил Андрей Филонюк. – За всех альтернативных выдвиженцев отдам свою подпись. Но команда Тихановского в приоритете.

– Почему вы поставили подпись за Светлану Тихановскую? – полюбопытствовала я у двух молодых мужчин.

– Нравится команда, в частности, глава команды. Тихановский однажды сказал: «Жена – за мужем». Нравится, что он разговаривает с людьми, а особенно то, что он слушает, что люди говорят. Меня достала инертность всей белорусской государственной системы. Я ходил в гороно к новому начальнику, просил в школе организовать курсы. Но оказывается, министерство образования не заинтересовано в людях, которые не принадлежат системе. Я – программист, – поведал Павел.

– Я смотрю постоянно канал «Страна для жизни». Там освещают мысли, которые мне были не совсем понятны. Нравится подход Тихановского. Он самый яркий на фоне других претендентов. Я пришел сюда, потому что болото достало. Нужны реформы в налоговой, фискальной и других системах, – ответил Виктор.

– Вы верите в то, что что-то изменится?

– Конечно, от моей подписи, может быть, и нет. Но я не один пришел, чтобы жить «в стране для жизни», как у Сергея Тихановского. Отдаю подпись за его жену. Думаю, что у них одни и те же цели и один и тот же взгляд на происходящее.

Сам я строитель – это самая востребованная профессия и зарплата неплохая. Но у меня растут дети. Я хочу, чтобы они жили в другой стране, где отношение к людям будет подобающее… Когда мы будем жить по конституции, тогда все и изменится… 26 лет надеяться, начиная от моих родителей… и надежда остается. Она должна присутствовать. Хотя ситуация в стране чуть ли небезнадежная…– разоткровенничался Максим.

Дождь зачастил, ветер усилился. Но пинчане продолжали стоять в очереди и она не уменьшалась. Я поинтересовалась у мужчины среднего возраста, который отошел от стола инициативной группы:

– Сколько времени вы простояли в очереди?

– Почти два часа, – ответил Геннадий.

– Вы не боитесь за последствия?

– Мне уже бояться нечего. Жизнь прошла. Да и здоровья нет. Уже 65 лет. Лекарства стоят 100-150 рублей в месяц, а пенсия 350 рублей. Когда было здоровье, работала в России сиделкой. А теперь… Пришла отдать подпись, чтобы другая страна была для молодежи. Моя племянница в декрете. Муж не работает. Втроем живут на детское пособие. Разве это жизнь? – с грустью заметила Анна Ивановна.

– Почему вы выбрали именно этого выдвиженца?

– Слежу за политической жизнью. Пришла ради мужа Светланы. Больше по душе обещания Сергея Тихановского. Когда смотришь его канал, появляется надежда. Но жить стало невыносимо в этих условиях. А вот надежда на перемены есть. Я верю в эту команду. Должны быть изменения. Обязательно должны! Я чувствую, что что-то произойдет, – обнадеживающе сказала предпринимательница Лиля.

Время подходило к девяти часам вечера, и представитель инициативной группы объявил, чтобы люди приходили завтра.

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.

Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку.

Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 31 мая смотрите здесь.

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