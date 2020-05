Белорусы записали песню «Свергнем таракана!» 2 31.05.2020, 14:17

5,533

Фото: Станислав Коршунов / TUT.BY

Песня звучит под музыку We Will Rock You группы Queen.

В Сети активно распространяется песня-обращение к белорусам «Свергнем таракана!». Песня звучит под музыку We Will Rock You легендарной группы Queen.

Композиция звучит на площадях белорусских городов.