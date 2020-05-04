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На «Беларуськалии» очень серьезная ситуация с СOVID-19

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  • 4.05.2020, 9:01
  • 4,737
На «Беларуськалии» очень серьезная ситуация с СOVID-19
Иллюстрационное фото

Много новых случаев инфицирования.

Telegram-канал "Баста!" уже сообщал о вспышке коронавируса на предприятии "Беларуськалий" в Солигорске. Работники сообщают, что после публикаций в СМИ руководство некоторых управлений ввело масочный режим.

"При проведении наряда на смену, обращении по каким-либо вопросам к специалистам и руководителям рудника в обязательном порядке использовать защитную маску. Очень серьезная ситуация по зараженным Covid-19 на территории предприятия. Берегите себя и своих близких, используйте в общении защитные маски", - говорится в приказе начальника одного из участков.

"На пятом руднике "Беларуськалия" – более 10 заболевших. На участке выдали носилки на случай выноса зараженных. Контактов там много, всех на самоизоляцию не отправишь, поэтому проверяют температуру при приходе на работу", - написал сотрудник.

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