Коронавирусом заразились гродненские налоговики 5 4.05.2020, 14:14

2,716

Фото: nalog.gov.by

Много инфицированных и контактов первого и второго уровня.

Читатели Telegram-канала "Баста!" из Гродно пишут о вспышке коронавируса в Инспекции Министерства по налогам и сборам по Ленинскому району областного центра.

Как минимум, у пяти работников подтвердился диагноз. Много контактов первого и второго уровней. При этом в инспекции продолжается прием посетителей", - сообщает читатель.

По телефону сотрудники инспекции отказались комментировать ситуацию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.