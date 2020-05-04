Коронавирусом заразились гродненские налоговики

Коронавирусом заразились гродненские налоговики5
- 4.05.2020, 14:14
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Много инфицированных и контактов первого и второго уровня.
Читатели Telegram-канала "Баста!" из Гродно пишут о вспышке коронавируса в Инспекции Министерства по налогам и сборам по Ленинскому району областного центра.
Как минимум, у пяти работников подтвердился диагноз. Много контактов первого и второго уровней. При этом в инспекции продолжается прием посетителей", - сообщает читатель.
По телефону сотрудники инспекции отказались комментировать ситуацию.
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