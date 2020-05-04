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Коронавирусом заразились гродненские налоговики

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  • 4.05.2020, 14:14
  • 2,716
Коронавирусом заразились гродненские налоговики
Фото: nalog.gov.by

Много инфицированных и контактов первого и второго уровня.

Читатели Telegram-канала "Баста!" из Гродно пишут о вспышке коронавируса в Инспекции Министерства по налогам и сборам по Ленинскому району областного центра.

Как минимум, у пяти работников подтвердился диагноз. Много контактов первого и второго уровней. При этом в инспекции продолжается прием посетителей", - сообщает читатель.

По телефону сотрудники инспекции отказались комментировать ситуацию.

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