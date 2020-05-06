«Нет такой в Солигорске организации, где бы не было людей с пневмонией или коронавирусом» 6.05.2020, 18:35

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Что происходит в городе шахтеров?

Пресс-служба гражданской кампании "Европейская Беларусь" публикует письмо жителя Солигорска:

"Уже давно у нас распространяется Covid-19, на "Беларуськалии" - не один десяток случаев уже. Носилки на участках некоторых выдают на случай внезапного обморока. В "Ниве" тоже не один случай известен. Нет такой в городе организации, где бы не было людей с пневмонией или "короной". Если власти трусливо молчат, то все думают что все хорошо?" - спрашивает житель города.

В одной из городских групп в социальной сети "Вконтакте" пользователи также активно коментируют текущую ситуацию с коронавирусом. Приведем несколько комментариев.

"Ребенок младший в садик не ходит, старший в школу - тоже. Нечего им там делать. Как-бы пафосно не звучало, уж лучше пусть он носит мне "двойки", чем я ему цветы на могилу. Может я и сгущаю краски, и у нас от короны народ не умирает, только умирают от пневмоний и сердечных недостаточностей нынче как-то слишком часто", - пишет мама одного из школьников.

"Хорошо, что у моих детей есть возможность в сад и школу не ходить. Уже месяц не ходим. Дочка учится в средней школе №8. Вчера, когда узнала, что там очаг, была в шоке. Да, это есть у нас в стране, да страшно, но когда это так рядом. Деткам и учителям - здоровья! Держитесь!" - пишет жительница Солигорска.