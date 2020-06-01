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Трамп: США разрабатывают «величайшее вооружение» в истории

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  • 1.06.2020, 8:18
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Трамп: США разрабатывают «величайшее вооружение» в истории
Дональд Трамп
Фото: Лорен Эллиотт/ZUMA Press/Newscom

Возможно, речь идет о гиперзвуковом оружии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре у страны появятся «величайшее вооружение» в истории, пишет «Новое время».

Об этом он заявил, выступая перед журналистами на космодроме на мысе Канаверал после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon.

«Мы скоро приземлимся на Марсе, и вскоре у нас будет самое большое вооружение, когда-либо существовавшее в истории. Я уже видел разработки, и даже я не могу в это поверить», — сказал он.

Как отмечает CNBC, слова Трампа могут быть ссылкой на разработку гиперзвукового оружия.


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