Трамп: США разрабатывают «величайшее вооружение» в истории 1 1.06.2020, 8:18

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Дональд Трамп

Фото: Лорен Эллиотт/ZUMA Press/Newscom

Возможно, речь идет о гиперзвуковом оружии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре у страны появятся «величайшее вооружение» в истории, пишет «Новое время».

Об этом он заявил, выступая перед журналистами на космодроме на мысе Канаверал после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon.

«Мы скоро приземлимся на Марсе, и вскоре у нас будет самое большое вооружение, когда-либо существовавшее в истории. Я уже видел разработки, и даже я не могу в это поверить», — сказал он.

Как отмечает CNBC, слова Трампа могут быть ссылкой на разработку гиперзвукового оружия.