В Добруше трое мужчин отравились антисептиком для рук 1 10.06.2020, 22:12

фото: vdobrushe.by

Один из пострадавших уже выписан из больницы, остальные продолжают лечение.

В стационар Добрушской ЦРБ с разницей в несколько дней поступило три пациента с признаками отравления. Оказалось: мужчины употребляли… дезинфицирующее средство для рук, пишет vdobrushe.by.

– Один из инцидентов, можно сказать, казусный, – делится подробностями начальник отдела охраны правопорядка и профилактики райотдела милиции Геннадий Понятов. –Добрушанин посещал одно из учреждений. Когда покидал здание, на глаза ему попалась бутылочка с антисептиком. Ее содержимое он и выпил. Дома, почувствовав недомогание, вызвал медиков.

В остальных двух случаях пострадавшие опохмелялись дезсредством «Септоцид». По их признанию, подкупила надпись о содержании в составе раствора 96-процентного этилового спирта. Откуда у них взялись литровые емкости с антисептиком, пострадавшие умалчивают. Вряд ли они были приобретены в аптеке. Стоимость каждой – около 9 рублей.

– Один из пострадавших уже выписан из больницы, – рассказывает заместитель главврача Добрушской ЦРБ Виталий Дроздов. – Остальные продолжают лечение.

По словам собеседника, отравления обеззараживающими средствами в районе не редкость. Такие факты регистрировались и до пандемии. Множество отравлений произошло в последние месяцы и в республике. В Чашникском районе, например, в апреле двое мужчин употребили антисептик для рук. Один из них скончался до приезда «скорой».

Добрушанам, можно сказать, повезло: в емкостях было оригинальное содержимое. Окажись дезсредство на их пути на иной основе, последствия могли быть более печальными.

– В составе любого дезинфицирующего средства – множество добавок: от отдушки до химических реагентов, смягчающих кожу рук, – поясняет собеседник. – Представьте, что со слизистой желудка делают вещества, призванные убить бактерии на поверхности кожи.

При случайном или намеренном употреблении таких веществ Виталий Дроздов советует принимать безотлагательные меры: промыть желудок и обязательно вызвать медиков.