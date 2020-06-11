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В ЕС впервые сертифицировали электросамолет

  • 11.06.2020, 20:15
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В ЕС впервые сертифицировали электросамолет
Электросамолет Velis Electro в Польше
фото: nur photo / m. fludra

Электросамолет словенской компании успешно прошел сертификацию Европейского агентства по авиационной безопасности.

Самолет Velis Electro производства компании Pipistrel из Словении стал первым в мире летательным аппаратом с электродвигателем, который успешно прошел сертификацию Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA). Это явно не последний аппарат подобного типа, заявил исполнительный директор европейского авиарегулятора Патрик Ки в среду, 10 июня. Процесс сертификации длился менее трех лет, передает DW.

Получение Velis Electro доступа к эксплуатации является "потрясающим прорывом", отметил Ки. Авиационная отрасль активно использует новые технологии, чтобы снизить уровни шума и выбросов, подчеркнул он.

Двухместный аппарат будут использовать прежде всего для обучения пилотов. Генеральный директор Pipistrel Иво Боскарол надеется, что допуск на рынок побудит к действиям и других производителей электродвигателей для самолетов.


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