Коронавирус ставит антирекорды в Лунинецком районе 16.06.2020, 10:06

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иллюстрационное фото «Наша Ніва»

Каждый день заболевают десятки человек.

В Лунинецком районе – более 30 случаев заражения каждые сутки. Накануне визита Караника администрация ЦРБ запретила ставить диагноз Covid-19, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«В Лунинецком районе в ближайшие дни ждут визита министра здравоохранения Караника, - пишет сотрудник Центральной районной больницы. - Администрация приказала, чтобы к 15 июня перестали выставлять диагноз Covid 19, госпитализировали только тех пациентов, кто находится в тяжелом состоянии. Остальных отправляют лечиться дома.

В районе фиксируют более 30 случаев заражения за сутки. Вот так у нас идет "спад заболеваемости».

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