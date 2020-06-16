Караник снова соврал 3 16.06.2020, 11:17

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Сотрудников минской скорой помощи лишили «коронавирусных доплат».

Диспетчеров минской скорой помощи, которые каждый день возят пациентов с Covid-19, лишили "коронавирусных доплат". Санитаркам, которые моют машины, добавили всего по 30 рублей, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Диспетчерам подстанций скорой помощи в Минске доплаты за работу с инфекцией не положены, - пишет один из работников. - По мнению главврача столичной скорой Жинко, они не контактируют с зараженными. За сутки через диспетчеров проходит человек 200, море документов, карт вызова с тех самых ковидных визитов, а на бумаге вирус сохраняется долго. Уже переболели многие диспетчера, до сих пор заболевают фельдшера, работающие на выезде, болеют водители.

Водители тягают неходячих "ковидных" из дома до машины, перекладывают на каталки и они, оказывается, не контактируют с инфекцией! Трогать руками подтвержденного больного – это, оказывается, не контакт!

Никто не изолирует контактов первого уровня, все работают как будто ничего серьезного не происходит. Мазки больше делать не собираются ни медикам, ни водителям! Вот такая медицина в столице! Позор!

Про эти доплаты лучше бы и не заикались, платят как хотят и кому хотят. Мы все, работники скорой, в этом "котле" в одинаковых условиях, в одном здании в одних машинах. Врачам пересчитали после кучи жалоб за апрель и все же выплатили хоть что-то. Водителям кинули подачки в виде 300 рублей. Диспетчерам подстанций - шиш на блюде! Санитаркам которые моют эти подстанции и машины, и которые практически все переболели, подкинули по 30 рублей! Ну не скотство?"

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