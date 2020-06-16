Цепкало: $50 миллиардов потрачено на агрогородки. И все напрасно 26 16.06.2020, 20:36

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Валерий Цепкало

В чистом поле человек жить не хочет.

Потенциальный кандидат в президенты Валерий Цепкало во время видеотрансляции на своем канале в YouTube ответил на вопрос одного из зрителей, передает «Радыё Свабода».

Вопрос поступил от пользователя, который поинтересовался, как выровнять уровень жизни в регионах и столице. Его друг живет и работает программистом в небольшом городке в Норвегии и имеет все блага цивилизации. В Беларуси такого нет и близко.

«Мы когда-то начали строить агрогородки, потрачено было 50 миллиардов долларов. Фактически были построены в поле дома. Но в чистом поле человек, естественно, не хочет жить. Правильно было бы строить комьюнити-центры, которые бы включали небольшие бизнес-центр, гостиницу, школу, детский сад, включая спортивные классы. Там может быть кабинет фельдшера, работать юрист. Там могут быть ресторанчики. Тогда, возможно, и минчане заинтересовались бы возможностью строить там дома», — ответил Валерий Цепкало.