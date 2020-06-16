Светлана Тихановская в Гомеле сдала в избиркомы первые тысячи подписей 11 16.06.2020, 21:02

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Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

За три часа потенциальный кандидат в президенты успела объехать пять администраций.

Потенциальный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 16 июня сдала в районные избиркомы в Гомеле первые подписи, собранные в ее поддержку. За три часа претендент успела объехать пять администраций (четыре городских и одна - Гомельского района), сообщает kp.by.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Светлана вынуждена была сама подавать подписи в комиссии, поскольку после изменений в законодательстве рядовых членов инициативной группы лишили этого права. Сейчас сдавать собранные подписи могут только региональные координаторы.

Также подавать подписи в комиссии может руководитель инициативной группы - в данной случае это муж Светланы, известный блогер Сергей Тихановский, которого посадили в СИЗО. Либо - сам претендент. Поэтому, если бы Светлана не приехала в Гомель и не сдала бы лично собранные здесь подписи, они бы пропали.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Всего в избиркомы передали более 530 подписных листов, на которых в целом - около 8 тысяч подписей. В основном, их собрали во время многочасовых очередей, которые трижды выстраивались к пикетам в Гомеле.

Еще несколько тысяч подписей собрали в Мозыре и других районных центрах Гомельской области, куда Светлане тоже придется приехать. А затем - продолжить турне по другим регионам Беларуси, оставшимся без координаторов. После передачи подписей в комиссии избиркомы начнут проверку данных избирателей.