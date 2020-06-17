В тюрьме на Окрестина избили Павла Северинца и других политзаключенных 74 17.06.2020, 10:41

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Министр внутренних дел Юрий Караев

Фото: «Наша Ніва»

Издевательствами над заключенными руководят люди в штатском.

16 июня после 15 суток административного ареста из минского Центра изоляции правонарушителей на Окрестина вышел лидер «Маладога фронта» Денис Урбанович. Он рассказал «Радыё Свабода», что происходит в Центре изоляции правонарушителей, когда задерживают активистов избирательной кампании.

Денис Урбанович рассказал, что делами в ЦИПе в эти дни руководили не милиционеры, а неизвестные сотрудники в штатском.

«Они ведут себя как хозяева не только в отношении заключенных, но и с милиционерами. Любой их приказ те бросаются выполнять, как подчиненные. Полагаю, они из КГБ или из какой другой силовой структуры, так как ведут себя нагло, их все боятся. Издеваются над заключенными, хамят, угрожают. От них были такие выражения, которых раньше никогда не слышал. «Превратим тебя в огурец», «ты сюда попал, чтобы страдать», «повесим или сам повесишься, и никто проверять не будет»… Считаю, это по их приказу в камерах, где есть политические, пол заливают водой с хлоркой» — сказал Денис Урбанович.

Он говорит, что сам сидел в такой камере, где воды было по щиколотку, а матрасы отобрали, чтобы заключенные не могли отдохнуть. Урбанович упомянул, как попросил тряпку, чтобы вытереть с пола воду, но охранники ему отказали и в этом: «Снимай штаны и вытирай».

Почему бывший заключенный считает, что вода с хлоркой на полу — это не средство дезинфекции от коронавируса, а издевательство над заключенными?

«Когда проводится дезинфекция, приходят женщины и протирают все специальными средствами. А воду с хлоркой выливают на пол, именно чтобы сделать неблагоприятные условия для заключенных. Причем потом всем другим арестантам в камере говорят, что это «через политических»», — говорит Денис Урбанович.

Денис Урбанович

Фото: «Радыё Свабода»

8 июня в ЦИП был помещен Павел Северинец, а также другие активисты, которых задержали в связи с избирательной кампанией. По словам Дениса Урбановича, с ними обращаются особенно жестко. От одного из сокамерников Денис Урбанович услышал, что Павла Северинца били по ногам, отобрали Библию и поместили его в холодный карцер.

«Если ему там придется сидеть 75 суток, не представляю, как он выдержит. Я где — то через 10 дней в обычной камере потерял ориентацию, сколько сижу, когда выходить. А там вообще ужасные условия», — говорит Денис Урбанович. По его сведениям, охранники и люди в штатском избивали также активиста «Европейской Беларуси» Максима Винярского, который объявил голодовку.

«Во дворике слышал голос Ольги Николайчик, а потом ее куда-то перевели. С ней тоже очень жестоко обращаются, не обращают внимания, что женщина», — говорит активист.

Денис Урбанович был свидетелем того, как в ЦИПе обращались с женщинами в футболках с надписью «страна для жизни».

«Тогда в ЦИПе было много омоновцев, причем они были вооружены автоматами. И людей в штатском. Как привезли тех женщин, их начали осматривать. Личные вещи просто выбрасывали на землю. Женщины начали возмущаться, требовали, чтобы их осматривали сотрудницы-женщины. Но на них ревели, как на скот: «Стоять! К стене! Морду разверни!» — это малая доля, что я запомнил. Там был просто ужас», — упомянул Денис Урбанович.

О себе Денис Урбанович говорит, что его несколько раз сильно избивали, в том числе перед судом били по голове. Много ночей подряд в его камеру по несколько раз входили охранники. Активист считает, что ему умышленно не давали выспаться, чтобы вывести из нормального психологического состояния, спровоцировать на агрессивные действия.

«Я еле держался. Даже простая просьба вывести меня на прогулку могла закончиться избиением в коридоре», — говорит Денис Урбанович.

По словам активиста, сейчас относительно заключенных ЦИП введены самые разные ограничения: им запрещено читать, их не выводят на прогулки, некоторым не дают передач.

«Первую мою передачу просто высыпали на пол и уничтожили», — говорит активист. Охранники, по словам активиста, особенно внимательно следят за тем, чтобы в течение дня заключенный не смог нормально отдохнуть. «Матрасы на день забирают, и либо ходи по камере, либо сиди на холодном железе. Даже прислониться к стене нельзя-сразу врываются в камеру и угрожают карцером», — упомянул Урбанович.

О санитарном состоянии в камерах Денис Урбанович сказал так:

«Горячей воды нет, говорят, якобы какой-то ремонт. Во многих камерах вши — мне тоже пришлось их душить на одежде»

Денис Урбанович сказал, что намерен жаловаться в прокуратуру.

Независимые эксперты говорят, что действия Лукашенко, Ермошиной и ряда силовиков попадают под действие статьи 357 УК РБ (Захват или удержание государственной власти неконституционным путем), которая предусматривает в том числе смертную казнь.