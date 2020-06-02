«Более 100 человек с короновирусом лечатся дома, госпитализируют только с пневмониями» 1 2.06.2020, 13:56

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Фото: belsat.eu

COVID-19 фиксируют в школах в Мостах Гродненской области.

Новые очаги Covid-19 в Мостах Гродненской области. Заражение распространяется по школам райцентра, сообщает Telegram-канал «Баста!».

«В школах начались вспышки Covid-19, - пишет читатель канала. - В школе №3 заболела мед сестра, школа №1 закрыта, там заболела учительница начальных классов и ещё у некоторых учителей симптомы короновируса.

У нас более 100 человек с короновирусом лечатся дома, госпитализируют только тех, у кого пневмония. На нашей почте осталось пару человек работать, потому что очаг там. В больнице начали болеть этой заразой уже медики».

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