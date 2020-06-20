Как важная для «Саши 3%» цифра обернулась против него 7 20.06.2020, 9:59

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Фото: «Наша Ніва»

Удивительные метаморфозы.

Почему персона «Саши 3%» в 2020-м вызывает в обществе столько антипатии? Сравнивая в рамках спецпроекта «10/20» нынешнюю ситуацию с событиями десятилетней давности, обнаруживаем одну из главных причин падения его популярности, пишет журналист «Солидарности» Андрей Нехайчик.

Выборы-2010: «Мы кровь из носа должны выполнить наше обязательство перед народом»

За два дня до нового 2010 года Лукашенко, говоря о предстоящей «президентской валтузне», поставил историческую задачу: средняя зарплата в течение следующего года должна достичь 500 долларов.

– Эта цифра святая. Она принята на «всебелорусском народном собрании» пять лет назад. Это показатель пятилетки, и мы должны его выполнять, — констатировал он.

Так одной из главных интриг 2010 года стало то, сможет ли правительство выполнить поставленную задачу для обеспечения лояльности избирателей на президентских выборах.

Лукашенко многократно подгонял чиновников. В мае он в очередной раз потребовал: «Недавно я, принимая премьер-министра с докладом, напомнил, что у нас осталось совсем немного времени, чтобы подойти к средней зарплате в $500 по стране. Мы кровь из носа должны выполнить это наше обязательство перед народом до конца 2010 года и отчитаться перед «всебелорусским народным собранием» – кризисы здесь в счет не берутся».

Но задачу «всем по 500» правительство было вынуждено выполнять в непростых условиях. Из-за новых условий Москвы, которые в Минске посчитали оскорбительными, поставки российской нефти в Беларусь существенно упали. Руководство страны ввязалось в авантюру по перевозу сырья из далекой Венесуэлы.

Несмотря на это, средняя зарплата белорусов «ползла» вверх.

Правда, мыльный пузырь лопнул уже через несколько месяцев. Независимые экономисты многократно предупреждали: для обеспечения средней зарплаты в $500 в стране нет реальных возможностей. В 2011-м Беларусь пережила одновременно девальвацию, валютный и экономический кризис. Меньше чем через год после президентских выборов средняя зарплата по стране упала в два раза – до $250.

Выборы-2020: «Деньги с вертолета разбрасывать никто не будет»

В 2020 году уже не только эксперты, но и многие избиратели повторяют: десять лет топтания на месте, нынешняя экономическая модель исчерпала себя, улучшений не предвидится.

Удивительные метаморфозы произошли и с самим «Сашей 3%». Если десять лет назад он требовал от правительства быстрого повышения доходов населения, то в 2020-м делает на эту тему максимально непривлекательные для избирателей высказывания: «Деньги с вертолета никто разбрасывать не будет».

Цели существенно повысить среднюю зарплату до выборов, чтобы обеспечить лояльность населения во время голосования, даже не стоит – опыт подсказывает, что это может привести к коллапсу существующей экономической модели. Белорусам лишь предлагают «морковку» в будущем: «Мы будем стремиться к тому, чтобы все-таки в два раза у нас в будущей пятилетке выросла зарплата».

«Святая» для Лукашенко цифра спустя десять лет она вызывает среди большинства только раздражение и оборачивается против него.