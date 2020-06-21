Популярный блогер-путешественник: В отличие от Лукашенко, все эти годы мы развивались и росли 1 21.06.2020, 17:08

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Леонид Пашковский

Сегодня каждый может внести свой вклад во взлом системы.

Популярный белорусский тревел-блогер, автор Youtube-канала «Хочу домой» Леонид Пашковский прокомментировал в Instagram предвыборные события в Беларуси, передает «Белсат».

Блогер подчеркнул, что Беларуси «очень нужна власть, которая умеет пользоваться не полицейскими дубинками, а мозгом».

«Меня очень вдохновляет то, какими способами нам предлагают бороться с системой – исключительно законными. И это особенно эффектно в ситуации, когда беззаконие стало прерогативой власти», – сказал он.

По его словам, белорусам показали, что «мы можем набрать критическую массу не в виде толпы, а в виде активного сообщества, в котором каждый может внести свой абсолютно законный вклад во взлом системы изнутри».

«Мы не тупой народец, согласный вечно питаться отписками. Мы, в отличие от Лукашенко, все эти годы развивались, росли, умнели и готовы стать гражданами прогрессивного и справедливого общества, а не маленькой, бедной африканской диктатуры посреди Европы», – подчеркнул блогер.