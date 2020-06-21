Мы - умный и сильный народ с одной целью 21.06.2020, 22:29

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Фото: tut.by

Хочешь перемен? Действуй каждый день.

Мы - умный и сильный народ с одной целью. Цель огромная, непростая, и многие теряют надежду, думая о ее сложности. Слона надо кушать по кусочкам. Давайте поучимся у одних из самых успешных ребят прошлого года. Вся мощь КНР не сработала в маленьком Гонконге, пишет телеграм-канал «Баста».

Стратегии протестующих

1. Будьте как вода: собирайтесь как роса, исчезайте как туман.

Группы протестующих собирались в разных частях города одновременно (более 20 точек), при появлении сил полиции немедленно рассыпались, переезжали на другие точки, снова собирались и рассыпались при появлении опасности. Группы обменивались удачным опытом и быстро применяли новые успешные тактики. Основная задача каждого участника на улице - не «попасть под раздачу» и не быть задержанным.

2. Не разделяйтесь.

Никаких внутренних конфликтов. Все протестующие понимали, что у них одна большая цель, все расхождения - частности по форме, которые в данных обстоятельствах обсуждать не имеет смысла. В Гонконге меньшинство выбрало путь «уличного хаоса», а большинство - мирных протестов. Именно этот симбиоз двух подходов дал максимальные результаты.

. Ежедневное усилие.

Хочешь перемен? Действуй каждый день. Не можешь выйти на улицу сегодня? Подпиши петицию, помоги деньгами, повесь постер, напиши письмо в госорган, открой окно и покричи вечером, поговори с аполитичным другом, придумай что-нибудь еще, наконец!

10 идей от протестующих в Гонконге

1. Защита. Участники максимально скрывали свою идентичность: масками, солнцезащитными очками, кепками, баклавами. В Телеграмме люди использовали ники и отказывались от фотографий. Анонимность протестующих была важным фактором успеха. После того, как полиция начала применять силу, протестующие при выходе на уличные протесты стали надевать следующее: маски, защитные очки, одежду с длинными рукавами, каски, при этом одежда была темного цвета. В рюкзаках протестующие носили светлые майки, в которые быстро переодевались после акций.

2. Маленькие группы в мессенджерах, без явных лидеров. Группы соседей, коллег, друзей принимали решения быстро и автономно. Группы встраивали в Телеграме функцию голосования: если решение принималось большинством, его реализовывали.

3. Airdrop и Bridgefy. Протестующие использовали Телеграм, но - сюрприз! - с интернетом бывали проблемы. Гонконгцы использовали Airdrop и Bridgefy: в этом случае мобильная связь не нужна. Именно так участники координировались, получали сведения о перемещениях и о том, в какое время надо организованно разойтись.

4. Лазерные указки. Протестующие использовали их для двух целей: показывали с их помощью месторасположение полиции, а также целились в камеры полиции и мешали вести видео и фотосъемку.

5. Стены Леннона. По всему городу (150 точек) протестующие клеили post-it notes (разноцветные листочки с клеящейся поверхностью) со своими требованиями, постеры и плакаты. У нас такими стенами уже стали "Табакерки".

6. Подарочные сертификаты, купоны, поддержка ресурсами. Для того, чтобы сохранять анонимность финансовых потоков, жители города закупали и раздавали припасы и необходимые вещи протестующим: еду, майки, рюкзаки, шлемы, защитные очки и т.д.

7. Блокирование дорог. В ход шли медленная езда, аварийные остановки - любые методы для затруднения движения.

8. Вечерние «концерты». Каждый вечер в определенное время протестующие открывали окна и устраивали «бесплатные общественные концерты». В ход шли лозунги, речевки, песни. У нас, в Беларуси, уже предложили аплодисменты и стучание по кастрюлям в 19.00.

9. Публикация личной информации ретивых полицейских и членов их семей.

10. Краудфандинг. Самой интересной инициативой был выкуп рекламных площадей в ведущих мировых газетах во время саммита G20 для размещения открытых обращений к мировым лидерам с просьбой спасти Гонконг. Именно после этого гонконгские протесты стали мировой политической темой и Китай не смог применить максимально жесткие меры реагирования.

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