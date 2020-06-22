Бледная моль с «Булавой» 7 Аркадий Янковский

22.06.2020, 16:57

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АРКАДИЙ ЯНКОВСКИЙ

Путин жаждет вернуться в «Ялту» любой ценой.

Владимир Путин публично сообщил, что он "допускает", что пойдет на новый срок президентства, если поправки в Конституцию будут приняты.

На бюрократическом языке это означает, что диктатор убеждает всю свою многочисленную, последнее время подрастерявшуюся челядь, в устойчивости созданной им преступной конструкции российской власти.

Пахан тужится заверить братву в личной гарантии продолжения сытной жизни, в незыблемости криминально-государственной Системы.

Никаких "если" после 1-го июля быть не может. Нужные цифры одобрения будут озвучены и недвусмысленно, с пафосом интерпретированы народонаселению страны.

Стабильность, переходящая в стабилизец!

А для внешних недоброжелателей всех мастей, одновременно с сим историческим заявлением, в федеральном телеэфире верховным главнокомандующим выдана внеочередная порция серьезных геополитических угроз:

"...при создании СССР многие республики, вошедшие в его состав, получили огромное количество русских земель и традиционных российских исторических территорий. При этом при выходе из состава Союза, каждой из этих республик нужно было выходить, с чем она пришла, и не тащить с собой подарки от русского народа"...

Вы поняли?

В совокупности с недавно выпущенной статейкой в издании ручного американца Саймса, трактующей историю Второй мировой согласно надобностям наследника Сталина, все сказанное просто кричит на весь честной мир, что:

Параллели со временами деления мира на зоны влияния узурпаторами в компании с обладающими широкими полномочиями лидерами крупных держав, прочно сидят в голове подполковника КГБ. Он жаждет вернуться в "Ялту" любой ценой, заставить коллективный Запад принять его статус несменяемого хозяина полуразрушенной империи с покоренным народом.

Ради этого, обезумевший назначенец криминала уже не прочь сыграть даже роль, своего рода, укрупненного полоумного Ким Чен Ына. Только пугала не с плохо летающими ядерными болванками, а с настоящим оружием массового поражения...

Не обезьяна с гранатой, а бледная моль с "Булавой"...

Все допущения – лукавые собственные Путина, или вынужденно вымученные его окружением, становятся чреваты реальной катастрофой для всего человечества.

Вопрос о том, что готовы в действительности допустить лидеры ведущих демократий, поставлен без обиняков. Хочется надеяться на адекватный ответ...

Аркадий Янковский, kasparov.ru