Победитель Кубка Минска по бегу: Беларусь ждут большие победы под номером 97 2 22.06.2020, 22:29

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фото: телеграм-канал “Баста!”

Тарас Тельковский, бежавший 1500 метров под номеров 97, посвятил свою победу всем политзаключенным.

Посвящаю победу всем политическим заключенным. Держитесь! Вы уже победители. Минчанин Тарас Тельковский выиграл Кубок Минска по бегу на дистанции 1500 метров под номером 97%, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Кубок Минска. 1500 метров. Победа под номером 97%, - пишет он. - За последние лет 5 это личный рекорд (3.59), хоть и далековато от рекорда юных лет.

Надеюсь, что под 97% в этом году будет новый рекорд для всей страны, и также как мой личник последних 5 лет падет репрессивный регулятор и появится сменяемость власти и ее разделение, начнется соблюдение конституционных прав граждан, начнется формирование гражданского общества и появится хотя бы банальное уважение к человеческой жизни.

97% оказался счастливым номером. Посвящаю победу всем политическим заключенным. Держитесь! Вы уже победители. Надеюсь, Беларусь ждут большие победы в этом году под этим номером".

фото: телеграм-канал “Баста!”

фото: телеграм-канал “Баста!”

фото: телеграм-канал “Баста!”

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