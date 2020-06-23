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Подполковники милиции выступили против «Саши 3%»

  • 23.06.2020, 7:46
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Подполковники милиции выступили против «Саши 3%»

Все больше силовиков присоединяется к народному большинству.

Белорусы запустили новый флешмоб. Граждане страны разных профессий начали выкладывать фотографии с посланиями против Лукашенко. Представители силовых ведомств при этом напоминают, что «армия - с народом».

Несколько подполковников милиции выступили против «Саши 3%» и присоединились к флешмобу «Армия с народом», сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Напомним, ранее сотрудники МВД, КГБ, Министерства обороны и других ведомств приняли участие во флешмобе.


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