Подполковники милиции выступили против «Саши 3%»
- 23.06.2020, 7:46
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Все больше силовиков присоединяется к народному большинству.
Белорусы запустили новый флешмоб. Граждане страны разных профессий начали выкладывать фотографии с посланиями против Лукашенко. Представители силовых ведомств при этом напоминают, что «армия - с народом».
Несколько подполковников милиции выступили против «Саши 3%» и присоединились к флешмобу «Армия с народом», сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».
Напомним, ранее сотрудники МВД, КГБ, Министерства обороны и других ведомств приняли участие во флешмобе.