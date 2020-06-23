Адвокат рассказал, за что лукашенковские подонки продлили Тихановскому срок в карцере 15 23.06.2020, 8:43

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Фото: Сергей Тихановский / Фейсбук

Нужно спасать народного блогера.

Народному блогеру Сергею Тихановскому продлили срок пребывания в карцере за ненадлежащую уборку помещения — сотрудники СИЗО якобы «нашли под потолком паутину». Об этом tut.by рассказал адвокат Сергея Тихановского Виктор Мацкевич.

Сергей Тихановский находится в карцере уже 10 дней. По словам адвоката, к Тихановскому применили два взыскания, каждое — по семь суток водворения в карцер. Первое взыскание вынесли, когда он еще находился в обычной камере, за нарушение режима. Второе — когда он уже находился в карцере, за плохую уборку помещения: со слов Тихановского, в камере под трехметровым потолком сотрудники СИЗО обнаружили паутину.

Сегодня Тихановский подал жалобы на помещение в карцер в суд Московского района, в прокуратуру города и Управление департамента об исполнении наказаний по Минску и Минской области.

— Сергей не падает духом, но говорит, что условия в карцере плохие: там нет питьевой воды, только вода из крана, не очень чистая. Карцер — помещение маленькое, без окна, оно не проветривается, круглосуточно горит яркий свет — светодиодная лампа, в помещении влажно — в камере проходит стояк, и труба стояка протекает, поэтому бетонный пол постоянно мокрый. Нормально сидеть фактически не на чем, а кровать откидывают только на ночь с 22 до 6 часов утра. Поэтому Сергею приходится много стоять или делать небольшие шаги по карцеру. Но у него болит нога, которую он травмировал еще до задержания, поэтому ходить и стоять ему сложно, — говорит защитник Виктор Мацкевич.

Адвокат блогера подал обращение начальнику Следственного изолятора № 1 о ненадлежащих условиях содержания, в котором просит провести медицинское освидетельствование Тихановского и сократить срок его пребывания в карцере.

— Также я был в прокуратуре Минска и подал обращение, в котором просил о безотлагательном рассмотрении всех поданных жалоб. Надеюсь, что их рассмотрят в срочном порядке и ситуация будет исправлена, — сказал защитник.

Никаких процессуальных действий с Тихановским, пока он находится в карцере, не проводилось.

Ранее сообщалось, что Сергей Тихановский находится в карцере с 13 июня.

Руководителя инициативной группы Светланы Тихановской народного блогера Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей.

Этому предшествовала провокация, в которой участвовали сотрудники милиции во главе с профессиональной проституткой Еленой Кузьминой. Арест Сергея Тихановского связан с тем, что Лукашенко панически боится лидера народных протестов.

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным и потребовали его освобождения.