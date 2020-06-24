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Сашу Таракана не заметили на параде в Москве

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  • 24.06.2020, 14:43
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Сашу Таракана не заметили на параде в Москве
ФОТО: ТАСС

Что бы это означало?

На параде в Москве при перечислении президентов не озвучили фамилию Саши Таракана, как сейчас в народе называют незаконного правителя с 3%-м рейтингом Лукашенко. Это следует из видео, опубликованного телеграм-каналом «Беларусь головного мозга».

Напомним, что вчера Саша Таракан вместе с сыновьями направился с рабочим визитом в Россию, чтобы принять участие в параде 24 июня. Но на параде Таракана почему-то не заметили.


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