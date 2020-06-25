«Ну что, Саша, ты в очередной раз облажался» 8 25.06.2020, 10:27

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Фото: onliner.by

Минчане предъявляют «таракану» за отравленную воду.

Минчане реагируют на чрезвычайную ситуацию с водоснабжением столицы, пишет телеграм-канал "Баста!".

"Ну что, Саша, ты в очередной раз облажался! - пишет житель города. - Облажался так, что уже наверное самому не смешно. За 26 лет твоего правления ты даже не можешь обеспечить нормальное водоснабждение столицы, как ты любишь говорить "твоей страны". Ты облажался так, что твой кортеж по МКАД и трассам сопровождает вдвое а то и в трое больше экипажей охраны, чем раньше. Тебе страшно. Ты, возможно, совсем скоро вообще спать не будешь.

Я, как и все 97%, просто мечтают сегодня, чтобы из кранов в твоих Дроздах, в домах твоих холуев, пошла та вода которой сегодня чуть не отравили треть часть столицы: рожениц, деток, стариков. Желаю тебе, Саша, бессонных ночей!"

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