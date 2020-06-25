«Стоп таракан!»: минчане выстроились в живую цепь на проспекте Независимости 4 25.06.2020, 12:58

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Смелая акция во время Флешмоба солидарности.

Вчера в Беларуси прошел второй день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Во время Флешмоба солидарности минчане выстроились в живую цепь на проспекте Независимости в станции метро «Борисовский тракт», сообщает телеграм-канал «Баста!».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!