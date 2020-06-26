СМИ: Уголовные дела заведены на блогеров Петрухина и Цыгановича 6 26.06.2020, 8:36

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Также из ИВС Ленинского РУВД Бреста исчез блогер Александр Кабанов.

В отношении блогеров Сергея Петрухина и Владимира Цыгановича (MozgON) возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил tut.by со ссылкой на телеграм-канал «Страна для жизни».

«Берасцейская вясна» пишет, что Сергея Петрухина доставили в Минск на Окрестина. Дело якобы касается событий в Гродно. Владимир Цыганович в эти дни должен был выйти на свободу: 9 июня его задержали и отправили на 15 суток, которые он получил три месяца назад за акцию у «Белнефтехима». Где он сейчас находится — неизвестно.

Также из ИВС Ленинского РУВД Бреста исчез блогер Александр Кабанов. Сотрудники изолятора заявили, что всех перевели, потому что в учреждении проводится дезинфекция. Однако найти Кабанова в других ИВС области не удалось. Кабанов, напомним, 17 июня получил 15 суток административного ареста за призывы 7 мая во время «кормления голубей» в Бресте.