27 июня, 19:00: 5-й день Флешмоба белорусской солидарности 5 27.06.2020, 18:45

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Поддержим наших героев!

Белорусы продолжают удивлять весь мир. Волна акций белорусской солидарности прокатилась по планете. Мы едины в нашем стремлении к свободе и переменам. Поддержим наших героев своими креативом и энергией! Давайте пошумим!

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.

«Фейсбук»,

Telegram,

«ВКонтакте»,

«Одноклассники».

19:00 Cлова солидарности от семьи из Ляховичей. Очень трогательное видео.

19:00 Минск. Музыка звучала во многих дворах и микрорайонах. Еще одно предложение от участника флешмоба - песня "3%".

19:00 «Стоп таракан!»

19:00 Привет Саше 3% от маленьких белорусов.

19:00 Видео из Могилева

19:00 Могилев, Молодечно.

19:00 Минчанка 88 лет принимает участие во Флешмобе солидарности и верит в нашу победу. Видео от читателя Charter97.org.

19:00 Минск. Курасовщина.

19:00 Автомобилисты, как всегда, на высоте.

19:00 Дзержинск

19:00 Вот так минская пятиэтажка поддержала белорусских врачей и политзаключенных.

19:00 Мозырь идет на рекорд!

19:00 Флаги с "Погоней" в окнах.

19:00 Столбцы - с нами!

19:00 Минская область не отстает. Борисов, Марьина Горка.

19:00 Гомельская область сегодня в ударе. Это Мозырь.

19:00 Вдохновляющее видео из Лидского района.

19:00 Гомель, Лельчицы, Речица присоединяются.

19:00 Флешмоб солидарности в Новополоцке.

Сегодня акции солидарности с Беларусью проходили по всему миру, в том числе - в Париже.

Посмотрите, как вчера белорусы участвовали во Флешмобе солидарности. Приведем яркие моменты:

В минском микрорайоне «Новая Боровая» хлопали и стучали в кастрюли.

Флешмоб поддержали и автомобилисты. Видео из Новогрудка.

Участники Флешмоба солидарности вывешивали флаги из окон.

Сегодня во многих странах мира уже прошли акции солидарности с Беларусью. На улицы вышли белорусы Мюнхена, Берлина, Гамбурга, Парижа, Варшавы. Посмотрите, как высказывали свою солидарность жители польской столицы.

Фото: NEXTA Live