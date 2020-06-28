В Киеве проходит Марш солидарности с белорусами 4 28.06.2020, 13:24

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Фото: Беларусь головного мозга

К моменту начала акции в центре украинской столицы собралось более ста человек.

28 июня в 12.00 в центре Киеве начался Марш солидарности с Беларусью против политических репрессий. Об этом УНН сообщили организаторы марша.

«Уважаемые белорусы Киева и граждане Украины! Призываем украинские общественные организации, политические партии и движения присоединиться к организации акции, чтобы мы вместе сказали: Свободу Беларуси! Нет - репрессиям! Свободу политзаключенным! Нет - пыткам в тюрьмах!», - говорится в сообщении организаторов, распространенном накануне.

К моменту начала акции в центре украинской столицы собралось более ста человек.