В Киеве проходит Марш солидарности с белорусами

В Киеве проходит Марш солидарности с белорусами4
- 28.06.2020, 13:24
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К моменту начала акции в центре украинской столицы собралось более ста человек.
28 июня в 12.00 в центре Киеве начался Марш солидарности с Беларусью против политических репрессий. Об этом УНН сообщили организаторы марша.
«Уважаемые белорусы Киева и граждане Украины! Призываем украинские общественные организации, политические партии и движения присоединиться к организации акции, чтобы мы вместе сказали: Свободу Беларуси! Нет - репрессиям! Свободу политзаключенным! Нет - пыткам в тюрьмах!», - говорится в сообщении организаторов, распространенном накануне.
К моменту начала акции в центре украинской столицы собралось более ста человек.